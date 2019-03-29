Son Dakika Haberleri: Sahte Mehdi Tutuklandı

Sahte Mehdi Tutuklandı

49 dakika önce

Kendinin mehdi olduğunu iddia ederek define kazdıran Nur Mehmet P. tutuklandı.

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Kendinin mehdi olduğunu iddia ederek define kazdıran Nur Mehmet P. tutuklandı. Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde 12 Mart gecesi define tüneli kazan Cemal Gülgör ve Enes Uçkan, yaşanan patlama sonucu kayboldu. Günlerdir çocuklarından haber alamayan iki madencinin ailesi Müge Anlı'ya konuk olarak yardım istedi. Müge Anlı, yaptığı araştırmalar sonucu kayıp Cemal Gülgör ve Enes Uçkan'ı Nur Mehmet P. adındaki bir şahsın, "Ben mehdiyim. Define görüyorum" diyerek iki arkadaşa 6 metre derinliğinde 120 metre uzunluğunda define tüneli kazdırdığı ortaya açıklanmıştı. Müge Anlı'nın yaptığı yayınlar Silivri Savcılığınca ihbar kabul edildi ve mehdi olduğunu iddia ederek define kazdıran Nur Mehmet P.'nin tutuklanmasına karar verdi. Dün canlı yayında sahte mehdi, "Ben bu işte profesyonelim. Orada Süleyman Peygamberin karısı Belkıs için yaptırdığı hazine var" diyerek izleyenleri şaşırtmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Gümüşyaka, Silivri, Müge Anlı, Güncel
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