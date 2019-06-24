Son Dakika Haberleri: Sahte "Meryem Ana" heykeli ile dolandırmak istemişler
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Sahte "Meryem Ana" heykeli ile dolandırmak istemişler

1 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sahte "Meryem Ana" heykeli ile dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Sahte
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sahte "Meryem Ana" heykeli ile dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana'dan ilçeye gelen M.Ü, H.A. ve F.E, tarlasında çalışan yaşlı bir vatandaşı "biz define arıyoruz, istersen senin tarlanda da" ararız diyerek ikna etti.
Şüpheliler daha sonra define aramada kullanıldığı iddia edilen sarı renkli metal çubuklarla tarlada bir süre define aradı.
Yaşlı vatandaşın dalgınlığından faydalanan şüpheliler, yanlarında getirdikleri 5 adet altın görünümlü sahte "Meryem Ana" heykelini toprağın altına gömdü.
Daha sonra define buldukları numarası yapan şüpheliler, tarihi eserleri yurt dışında satmaya götüreceklerini ve paraları bölüşeceklerini belirterek, tarla sahibinden masraflar için 10 bin lira istedi.
Tarla sahibinin durumu paylaştığı damadı olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ü, H.A, F.E'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında arama yapan polis ekipleri araca gizlenmiş altın görünümlü 5 adet "Meryem Ana" heykeli, 6 sahte altın bilezik ve define aramada kullanıldığı iddia edilen sarı renkli 4 adet metal çubuk ele geçirdi.
Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:55 Kaynak: AA
Sivas, Gemerek, Meryem Ana, Güncel
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