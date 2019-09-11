Son Dakika Haberleri: Sahte MİT'çiye gözaltı
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Sahte MİT'çiye gözaltı

2 saat önce

Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı Cemal S'nin, kendisini MİT Edirne Bölge Başkanı ve TOKİ yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan kişinin 2017'de Kırkpınar güreşleri ağalık ihalesini alan ve ödeme yapmadığı gerekçesiyle ağalığı düşürülen Ahmet Çetin olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında Tekirdağ'da bir adrese düzenlenen operasyonda, Ahmet Çetin ile bir şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Sahte MİT'çiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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