Son Dakika Haberleri: Sahte MİT'çiye gözaltı - Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Sahte MİT'çiye gözaltı - Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 dakika önce

Adliyeden detaylar Ahmet Çetin'in açıklamaları İSTANBUL - Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen Ahmet Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe adli...

Adliyeden detaylar

Ahmet Çetin'in açıklamaları İSTANBUL - Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen Ahmet Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sahte MİT'çiye gözaltı - Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ahmet Çetin, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:59 Kaynak: AA
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