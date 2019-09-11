Sahte MİT'çiye gözaltı - Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
27 dakika önce
Adliyeden detaylar Ahmet Çetin'in açıklamaları İSTANBUL - Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen Ahmet Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe adli...
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:59 Kaynak: AA
Adliyeden detaylar
Ahmet Çetin'in açıklamaları İSTANBUL - Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen Ahmet Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt: İnsan üzülüyor Ronaldo 4 gol attı, tarihe geçmeye biraz daha yaklaştı Burak Yılmaz'dan hapis cezası alan Arda Turan için paylaşım