"Sahte nakliyeciler" operasyonla yakalandı
6 saat önce
İstanbul'da çeşitli firmalara kendilerini nakliyeci olarak tanıtan ve malzeme alan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:36 Kaynak: AA
İstanbul'da çeşitli firmalara kendilerini nakliyeci olarak tanıtan ve malzeme alan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
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