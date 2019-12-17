"Sahte nakliyeciler" operasyonla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sahte nakliyeciler' operasyonla yakalandı - Son Dakika

"Sahte nakliyeciler" operasyonla yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da çeşitli firmalara kendilerini nakliyeci olarak tanıtan ve malzeme alan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da çeşitli firmalara kendilerini nakliyeci olarak tanıtan ve malzeme alan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sahte nakliyeciler operasyonla yakalandı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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