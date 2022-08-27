Akılalmaz tuzak! Sahte ölüm belgesiyle kişinin varisi gibi yapıp Instagram hesaplarını çalıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Akılalmaz tuzak! Sahte ölüm belgesiyle kişinin varisi gibi yapıp Instagram hesaplarını çalıyorlar

27.08.2022 10:07
Akılalmaz tuzak! Sahte ölüm belgesiyle kişinin varisi gibi yapıp Instagram hesaplarını çalıyorlar

Sahte ölüm belgeleri hazırlayan korsanlar, bu belgelerle Instagram yönetimine başvurup kullanıcıyı vefat etmiş gibi gösteriyorlar. Ya hesapları kapattırıyorlar ya da şifresini ele geçirip asıl kullanıcıya para karşılığı satıyorlar.

Gelişen teknoloji birçok alanda kolaylık sağlasa da bazı noktalarda tehlike oluşturabiliyor. Son olarak bilgisayar korsanlarının geliştirdiği bir yöntem akıllara durgunluk verdi.

SAHTE GÖRSELLERLE HESABI ELE GEÇİRİYORLAR

Bilgisayar ortamında sahte ölüm ilanı ve bir de sahte nüfus cüzdanı görseli tasarlayan korsanlar, daha sonra da Instagram'ın merkezine "Ben bu kişinin yakınıyım" diyerek hesap sahibinin öldüğünü belirten mail gönderiyorlar. Bu şekilde de hesabın kapanmasını ya da şifresini varisi olarak kendilerine vermelerini talep ediyorlar.

HESABIN GERÇEK SAHİBİNDEN PARA KOPARMAK İSTİYORLAR

TRT Haber'in içeriğine göre bu tezgahla sosyal medya hesabını ele geçiren sahtekarlar daha sonra da gerçek sahibine hesabı para karşılığı satmayı teklif ediyorlar. Şahısların çalıntı hesap başına 3 bin ile 5 bin lira arasında para talep ettiği belirtiliyor.

KENDİLERİNİ VARİS OLARAK TANITIYORLAR

Peki Instagram yöneticileri nasıl oluyor da, bu kişilere kolaylıkla inanabiliyor? Dolandırıcıların Instagram yetkilileri tarafından daha inandırıcı görünmek için VPN kullandıkları ve çoğunlukla Almanya'da yaşıyor gibi göründükleri öğrenildi. Şahısların bu işi bazen düşman olarak gördükleri kişilerden intikam almak için bazen de yüksek takipçili hesap sahiplerinden para koparmak için yaptıkları biliniyor.

YORUMLAR
500
Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor! Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor! Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan

Sosyal Medya, Instagram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akılalmaz tuzak! Sahte ölüm belgesiyle kişinin varisi gibi yapıp Instagram hesaplarını çalıyorlar - Son Dakika


Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:07:45. #1.13#
SON DAKİKA: Akılalmaz tuzak! Sahte ölüm belgesiyle kişinin varisi gibi yapıp Instagram hesaplarını çalıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement