Akılalmaz tuzak! Sahte ölüm belgesiyle kişinin varisi gibi yapıp Instagram hesaplarını çalıyorlar

Gelişen teknoloji birçok alanda kolaylık sağlasa da bazı noktalarda tehlike oluşturabiliyor. Son olarak bilgisayar korsanlarının geliştirdiği bir yöntem akıllara durgunluk verdi.

SAHTE GÖRSELLERLE HESABI ELE GEÇİRİYORLAR

Bilgisayar ortamında sahte ölüm ilanı ve bir de sahte nüfus cüzdanı görseli tasarlayan korsanlar, daha sonra da Instagram'ın merkezine "Ben bu kişinin yakınıyım" diyerek hesap sahibinin öldüğünü belirten mail gönderiyorlar. Bu şekilde de hesabın kapanmasını ya da şifresini varisi olarak kendilerine vermelerini talep ediyorlar.

HESABIN GERÇEK SAHİBİNDEN PARA KOPARMAK İSTİYORLAR

TRT Haber'in içeriğine göre bu tezgahla sosyal medya hesabını ele geçiren sahtekarlar daha sonra da gerçek sahibine hesabı para karşılığı satmayı teklif ediyorlar. Şahısların çalıntı hesap başına 3 bin ile 5 bin lira arasında para talep ettiği belirtiliyor.

KENDİLERİNİ VARİS OLARAK TANITIYORLAR

Peki Instagram yöneticileri nasıl oluyor da, bu kişilere kolaylıkla inanabiliyor? Dolandırıcıların Instagram yetkilileri tarafından daha inandırıcı görünmek için VPN kullandıkları ve çoğunlukla Almanya'da yaşıyor gibi göründükleri öğrenildi. Şahısların bu işi bazen düşman olarak gördükleri kişilerden intikam almak için bazen de yüksek takipçili hesap sahiplerinden para koparmak için yaptıkları biliniyor.