Sahte oturma izni düzenleyen 3 Iraklı yakalandı, 80 ilde geriye dönük inceleme başlatıldı

YALOVA'da yabancı uyruklu 13 kişiye düzenledikleri sahte belgeyle ikamet izni aldıran Irak uyruklu 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Göç İdaresi'nin polis ve vergi dairesi ile geçmişe yönelik ikamet alanların tespitine yönelik inceleme başlattığı öğrenilrken, 80 ilde 2000 dosya mercek altına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu A.A.K.A., M.J.A.A. ve İ.J.A.A.'nın şehir merkezindeki bir ofiste sahte evrak düzenledikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ibraz edilmesi gereken evrakların para karşılığı sahtesini düzenleyerek, yabancı uyruklulara ikamet izni aldıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne son dönemlerde yapılan başvurular tek tek incelendi. Yabancı uyruklu 13 kişiye sahte belgeyle ikamet izni alındığı saptandı. Şüphelilerin, 13 kişiden 1500 ile 2000 lira alarak, sahte 'Sağlık Sigorta Poliçesi' ile 'Harç Makbuzu' düzenledikleri ortaya çıktı.

Iraklıların 2020 yılında yaklaşık 900 kişiye ise yasal yollardan 'Sağlık Sigorta Poliçesi' ile 'Harç Makbuzu' aldırdığı belirlendi.

Sahte evraklarla ikamet izni alan 2 kişinin ihbarıyla başlatılan operasyonda, 3 Iraklı iş yerlerinde gözaltına alındı, çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GEÇMİŞE YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDI

KOM Şube Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü İdaresi yetkilileri tarafından geçmişe yönelik düzenlenen sahte evrak ile ikamet izni alan yabancıların tespitine yönelik soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Irak uyruklu şüphelilerin bu yöntemle kamu ve sigorta şirketlerine yüklü miktarda maddi zarar verdiği belirlenirken, geçmişe yönelik 80 ilde yaklaşık 2000 dosyadaki evraklar mercek altına alındı.

Kamu ve sigorta şirketlerine verilen zararın maddi boyutunun, sahte evraklarla ikamet izni almış olanların tespiti ile ortaya çıkacağı öğrenildi.