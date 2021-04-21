SAHTE PARA İLE ALIŞVERİŞ YAPAN KALPAZAN YAKALANDI; 'İSTİYORSANIZ SİZE DE GETİREYİM' DEDİ - Son Dakika

Adana'da, cep telefonu satan bir iş yerinden sahte 650 Dolar ile alışveriş yapan, bir akaryakıt istasyonunda da sahte 200 Dolar bozduran Mehmet Esen (47), park halindeki otomobilinin içinde yakalandı. Şüphelinin otomobilinin torpido gözünde de sahte 3 bin 100 Dolar ele geçirildi. Esen'in, adliyeye sevk edildiği sırada yüzünü cerrahi maske ile gizleyip, gazetecilere, 'Sahte para memleketin her yerinde var. İstiyorsan size de getireyim demesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişinin sahte parayla alışveriş yaptığı bilgisine ulaştı. Polis, merkez Seyhan ilçesinde cep telefonu satan bir iş yerine sahte 650 Dolar veren, Çukurova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna da sahte 200 Dolar bozduran şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. İş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin Mehmet Esen olduğunu belirledi. Öte yandan Esen'in, akaryakıt istasyonunda sahte dolar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLİNDEN SAHTE 3 BİN 100 DOLAR ÇIKTI

Şüphelinin, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde olduğunu belirleyen polis, Esen'i ve yanındaki Nasreddin K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan polis, torpido gözünün arkasına gizlenmiş 26 adet 100 Dolar, 10 adet de 50 Dolarlık banknot ele geçirdi.

'LÜBNAN'DAN GEMİYLE İSTANBUL'A GELİYOR'

Emniyete götürülen şüphelilerden Esen'in, ifadesinde, 'Türkiye'de bu kadar kaliteli basım para yok. Lübnan'dan gemiyle İstanbul'a geliyor. Ben de oradaki Suriyeli kişilerden 8 bin lira karşılığı 5 bin Dolar aldım dediği öğrenildi. Ayrıca Esen'in yolda bulduğu Abdullah D. isimli bir kişiye ait ehliyete kendi fotoğrafını yapıştırdığı, polisin uygulamalarında bu ehliyeti kullandığı öne sürüldü.

'İSTİYORSANIZ SİZE DE GETİREYİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Esen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Nasreddin K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Esen'in, adliyeye sevk edildiği sırada yüzünü cerrahi maske ile kapatması ve gazetecilere, 'Sahte para memleketin her yerinde var. İstiyorsan size de getireyim demesi dikkat çekti.