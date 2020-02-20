Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

7 saat önce

Burdur'da sahte parayla alışveriş yaparken yakalanan şahsın ikametinde de sahte para ve tabanca ele geçirildi.

Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

Burdur'da sahte parayla alışveriş yaparken yakalanan şahsın ikametinde de sahte para ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir giyim mağazasından 3 adet sahte 100 TL para ile alışveriş yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçerek mağaza içerisinde H.B. isimli şahsı yakaladı. Şahsın ikametinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 adet sahte 100 TL para, faturasız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 37 adet fişek ele geçirildi. H.B. hakkında parada sahtecilik suçundan adli tahkikat yürütüldü, ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
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