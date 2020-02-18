Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı

7 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 82 bin liralık hafif ticari aracı sahte parayla aldıkları belirlenen 4 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 82 bin liralık hafif ticari aracı sahte parayla aldıkları belirlenen 4 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 14 Şubat günü Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Cevdet Aydemir, kendi adına kayıtlı bulunan hafif ticari aracını 82 bin lira karşılığında tanımadığı 4 kişiye sattı. Aracı teslim edip, parasını aldıktan sonra bu kişilerin yanından ayrılan Aydemir, paranın sahte olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, aracı satın alan kişilerin M.Ö., B.D., M.B. ve E.C. olduğunu belirledi. Şüpheliler, aldıkları hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, araç da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise serbest kaldı.


14 şubat, Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
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