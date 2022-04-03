Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı

03.04.2022 22:43
Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan çok sayıda sahte para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Nisan Cumartesi günü polis ekipleri Darıca ilçesinde "parada sahtecilik suçuna karışan" şüphelilerin otomobilinde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalar neticesinde 46 adet 200 TL'lik sahte para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

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Cumartesi, Kocaeli, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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