Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan çok sayıda sahte para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Nisan Cumartesi günü polis ekipleri Darıca ilçesinde "parada sahtecilik suçuna karışan" şüphelilerin otomobilinde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalar neticesinde 46 adet 200 TL'lik sahte para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ