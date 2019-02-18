Sahte Para ile Yakalanan Şüpheli Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Karabük'te 5 bin 100 TL sahte para ile yakalanan Azerbaycan uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük
'te 5 bin 100 TL sahte para ile yakalanan Azerbaycan
uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bir büfeden alış veriş yapan Azerbaycan uyruklu E.J. isimli şahsın kendisine sahte para verdiğini fark eden işletmeci durumu polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahsın üzerinde yapılan aramalarda sahte olan 9 adet 200 TL, 22 adet 100 TL ve 22 adet 50 TL olmak üzere toplam 5 bin 100 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.J. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:17 Kaynak: İHA
Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak
Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!
1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı