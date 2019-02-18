Son Dakika Haberleri: Sahte Para ile Yakalanan Şüpheli Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı

Sahte Para ile Yakalanan Şüpheli Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Karabük'te 5 bin 100 TL sahte para ile yakalanan Azerbaycan uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte Para ile Yakalanan Şüpheli Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı, System.String[]
Karabük'te 5 bin 100 TL sahte para ile yakalanan Azerbaycan uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bir büfeden alış veriş yapan Azerbaycan uyruklu E.J. isimli şahsın kendisine sahte para verdiğini fark eden işletmeci durumu polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahsın üzerinde yapılan aramalarda sahte olan 9 adet 200 TL, 22 adet 100 TL ve 22 adet 50 TL olmak üzere toplam 5 bin 100 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.J. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:17 Kaynak: İHA

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