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Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

31 dakika önce

Batman'da, pazarcı esnafına sahte para verildiği iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi de ağır yaralandı.

Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Batman'da, pazarcı esnafına sahte para verildiği iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi de ağır yaralandı.


Olay, dün Kültür Mahallesi Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, pazar esnafı olan Deniz Özbek ile müşteri arasında sahte para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarının da karışması ile bir anada silahlı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Karnına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan pazarcı esnafı Deniz Özbek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada boğazına kurşun isabet eden 13 yaşındaki İsmail G. isimli çocuğun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kültür Mahallesi, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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