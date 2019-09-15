Son Dakika Haberleri: Sahte para kavgasında mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahte para kavgasında mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

57 dakika önce

Sahte para kavgasında mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralıBATMAN - Batman'da, pazarcı esnafına sahte para verildiği iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi de ağır yaralandı.

Sahte para kavgasında mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

BATMAN - Batman'da, pazarcı esnafına sahte para verildiği iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay dün Kültür Mahallesi Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, pazar esnafı olan deniz Özbek ile müşteri arasında sahte para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarının da karışması ile bir anada silahlı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekiplerin sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karnına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan pazar esnafı Deniz Özbek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada boğazına kurşun isabet eden 13 yaşındaki İsmail G. isimli çocuğun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Sahte para kavgasında mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Üzerinden 16 bin TL çıkan dilenciden şaşırtan savunma Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte para kavgasında mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]