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Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti - Son Dakika

Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti

31.12.2021 13:36

Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark ettiMARDİN Mardin'in Artıklu ilçesinde iç giyim dükkanından alışveriş yapan iki müşteri, aldıkları ürün karşılığında 200 liralık sahte para verdi.

Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti

MARDİN Mardin'in Artıklu ilçesinde iç giyim dükkanından alışveriş yapan iki müşteri, aldıkları ürün karşılığında 200 liralık sahte para verdi. Mağdur esnaf, parayı bozmaya götürdüğü komşusu tarafından fark edildi.

Artuklu ilçesinde iç giyim dükkanından alışveriş yapan iki müşteri, aldıkları ürün karşılığında sahte para ile ödeme yaptı. Parayı bozdurmak için yan komşuya giden dükkan sahibi Mehmet Aslan, komşusu sayesinde 200 liralık banknotun sahte olduğunu öğrendi.

Olayın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirten Aslan, yoğunluktan dolayı paranın sahte olup olduğunu anlayamadığını söyledi. Uzun bir süredir sahte para ile ilgili herhangi bir olay yaşamadıklarını söyleyen Aslan, "Bu, zaten bize ders oldu, bir daha anladık her parayı kontrol etmemiz gerektiğini. Bir erkek ve bir bayan geldi. Bayan, birkaç ürün aldı. Bayan daha sonra dışarı çıktı. Erkek ücreti vermek için kasaya geldiği zaman yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı parayı kontrol etmek aklıma gelmedi açıkçası. Para bende bozuk olmadığı için komşuya gittim" dedi.

"Esnaf komşum paranın sahte olduğunu fark etti"

Bir gün sonra kendilerine paranın sahte olduğunu bildirdiklerini söyleyen Aslan, "Biz, orada anladık tabi. Komşumuzu da mağdur etmedik. Ama biz mağdur olduk. Her ikisinin de hal ve hareketleri biraz telaşlıydı. Anormal hareketler sergiliyorlardı. Bizim birkaç komşumuz daha bu sahte para yüzünden mağdur oldu. Biz tek yaşamadık. Son bir haftada 3-4 esnaf arkadaşta da 200'lük sahte banknotlar görüldü. Daha önceden sahte paralar, 200 şeklinde değil, daha çok 100, 50, 20 lira gibi sahte paralardı. Son zamanlarda böyle büyük meblağlarda gerçekleşiyor. Diğer esnaf da birkaç gün sonra fark etti. Komşumuz fark edip bize bildirdi" diye konuştu.

Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti
Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti
Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti
Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti
Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti
Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti
Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti
Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti

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alışveriş, Artuklu, Mardin, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte para alan esnaf, parayı bozmaya gittiğinde fark etti - Son Dakika
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