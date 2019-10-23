Son Dakika Haberleri: Sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi

Sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bir depoya baskın düzenledi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

(İHA)

Sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi

Mali Suçlarla Mücadele, Başakşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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