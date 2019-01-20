Sahte Para Operasyonu
36 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki esnaftan alışveriş yapan bazı kişilerin sahte para kullandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen Ö.K. ve oğlu Y.K'yi Cumhuriyet Mahallesi
İnkılap Sokak'ta yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ise 2 bin 900 lira sahte para ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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