Sahte para operasyonu
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İstanbul'da, sahte 271 milyon 150 bin doların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:45 Kaynak: AA
'da, sahte 271 milyon 150 bin doların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Temmuz'da Esenyurt
'ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ayrıca, operasyonda ele geçirilen sahte 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.
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