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Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi

01.02.2022 16:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da, piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.

ISPARTA'da, piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte banknot sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan polis, E.D.'nin, 3 çocuk aracılığıyla sahte banknot kullandığını belirledi. Suça sürüklenen 3 çocuğu takibe alan ekipler, Yayla Mahallesi'nde H.S.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı. Manevi duyguları kullanarak sözde 'büyü' yaptığı öne sürülen H.S.'nin iş yerindeki aramada; çeşitli kitap ve objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli E.D. ise kent merkezinde yakalandı. E.D.'nin üzerinde 10 bin, evinde 15 bin 200 olmak üzere 25 bin 200 liralık sahte banknot ele geçirildi. E.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.S. hakkında da adli işlem başlatıldı. Suça sürüklenen 3 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi - Son Dakika
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