SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Isparta'da piyasaya sahte para sürenlerin yakalanması için düzenlenen operasyonda bir işyerinde arama yapan polis, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen 4 kitap, objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan polis, E.D.'nin 3 çocuk aracılığıyla sahte parayı kullandığını belirledi. Suça sürüklenen 3 çocuğu takibe alan ekipler, Yayla mahallesinde H.S.'ye ait işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda suça sürüklenen 3 çocuk gözaltına alındı. İnsanların manevi duygularını kullanarak 'büyü' yaptığı öne sürülen H.S.'nin işyerindeki aramada, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen 4 kitap, objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.D. kent merkezinde yakalandı. E.D.'nin üzerinde 10 bin, evinde 15 bin 200 olmak üzere 25 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. E.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı, H.S. hakkında adli işlem başlatıldı. Suça sürüklenen 3 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.