Üye Girişi
SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

02.02.2022 07:13

Isparta'da piyasaya sahte para sürenlerin yakalanması için düzenlenen operasyonda bir işyerinde arama yapan polis, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen 4 kitap, objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta'da piyasaya sahte para sürenlerin yakalanması için düzenlenen operasyonda bir işyerinde arama yapan polis, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen 4 kitap, objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan polis, E.D.'nin 3 çocuk aracılığıyla sahte parayı kullandığını belirledi. Suça sürüklenen 3 çocuğu takibe alan ekipler, Yayla mahallesinde H.S.'ye ait işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda suça sürüklenen 3 çocuk gözaltına alındı. İnsanların manevi duygularını kullanarak 'büyü' yaptığı öne sürülen H.S.'nin işyerindeki aramada, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen 4 kitap, objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.D. kent merkezinde yakalandı. E.D.'nin üzerinde 10 bin, evinde 15 bin 200 olmak üzere 25 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. E.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı, H.S. hakkında adli işlem başlatıldı. Suça sürüklenen 3 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Isparta, Kitap, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi
00:47 Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş
00:45 İngiltere Başbakanı Johnson'dan uyarı: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani bir felaket olur
00:37 Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'nin gündemine oturdu! Türklerin esprileri sosyal medyayı salladı
00:06 Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma
23:55 Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 07:20:21. #1.11#
SON DAKİKA: SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement