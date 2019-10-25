Sahte para operasyonunda ele geçirilenler emniyet müdürlüğünde sergilendi

İstanbul polisince düzenlenen sahte para operasyonunda ele geçirilen 1 milyon 330 bin sahte Amerikan Doları ve çok sayıda sahte çek ile sahte pasaport İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, örgüt kurmak, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik 3 ayrı ilde 3 ayrı operasyon başlatmıştı. Yapılan operasyonlar kapsamında Başakşehir'de O.Ç isimli şahısın iş yerine yapılan baskında 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyon 330 bin sahte Amerikan Doları ele geçirilmişti. Kısa sürede yakalanan O.Ç isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri operasyon kapsamında Bakırköy'de tespit edilen şüpheli evlere baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda sahte çek yapımında kullanılan malzemeler 5 adet yazıcı ve farklı bankalara ait 523 adet sahte çek ele geçirdi. Operasyonda yakalanan N.Ö ve U.D isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

147 ADET SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Esenler'deki yabancı şahıslara yönelik bir adrese yapılan baskında ise 147 adet sahte pasaport, 15 adet numaratör, 2 adet kaşe 70 farklı ülkeye ait mühür, 62 kişi ve ülkeye ait kimlik kartı, vize pulu ve 90 gün geçerli müteaddit giriş vizesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen 1 milyon 330 bin sahte Amerikan Doları ve çok sayıda sahte çek ile sahte pasaport Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

(Armağan Yılmaz/İHA)