Sahte Para Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Adliyede
12 dakika önce
Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede Piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalandılarBOLU - Bolu'da şehir merkezinde piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
Piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalandılar
BOLU - Bolu
'da şehir merkezinde piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma
ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen Ç.C. ve C.Ş.'yi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin bir iş yerine girerek alışveriş yaptıkları sırada operasyon düzenlerken, sahte paralarla alışveriş yapan Ç.C. ve C.Ş. suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 6 bin 700 lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınarak ifadeleri için emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıca şüphelilerden Ç.C.'nin aynı suçtan sabıkasının olduğu, C.Ş.'nin ise yaralama suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının ve aranmasının bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:53 Kaynak: İHA
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