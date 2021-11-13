Üye Girişi
Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı - Son Dakika

Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı

13.11.2021 15:07

- Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı Ankara'da 'Ali Babanın Çiftliği' ismini koydukları arazide sahte para bastığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.

- Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı

ANKARA - Ankara'da 'Ali Babanın Çiftliği' ismini koydukları arazide sahte para bastığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde kurulan matbaada sahte Türk Lirası ve Amerikan Dolarının basıldığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Aksaray ve Kırşehir illerinde ki 21 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen 15 şüpheliden 11'inin yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Çok sayıda sahte para ve malzeme ele geçirildi

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise piyasaya sürülmeye hazır sahte 5 bin 500 TL ile 3 bin Amerikan Dolarının yanı sıra, 1 adet tabanca, 7 adet tüfek, 9 adet dolu mermi, sahte para basımında kullanılan; yazıcı, boya, tiner, vernik, sim, hologram şerit, demir tozu, bakır levha, metal ve ahşap serigrafik baskı kalıpları, para baskı ve kesme makinaları, TL ve dolar kalıpları, damga, para kabartma işleminde kullanılan mavi renkli göztaşı, paraları sabitlemeye yarayan 'poza' isimli kalıp malzemesi ve çok sayıda para kağıdı ele geçirildi.

Yakalanmamak için şifreli konuştukları tespit edildi

Yakalanan şahısların gizlenmek ve yakalanmamak amacıyla şehirden uzakta 5 dönümlük arazideki bir çiftlik evini seçtikleri, seçtikleri bu eve 'Ali Babanın Çiftliği' ismini koydukları, etrafı duvarlarla çevrili sahte para bastıkları çiftlik evinin güvenliğini sağlamak için çevresine hareketli ve sabit kameralar koydukları, evin girişindeki kapıları şifreledikleri ve çevresine 15 tane köpek yerleştirdikleri öğrenildi.

Sahte paralarla köy esnafını dolandırdıkları belirlendi

Çete üyelerinin kendi aralarındaki mesajlaşmalarında bastıkları sahte paralara kod isim olarak tavuk, yumurta, köpek, traktör, pompa gibi isimler verdikleri, sahte paraları piyasaya sürmek için daha çok köylü esnafına seçtikleri, Cuma namazları çıkışlarındaki yardım kutularına sahte para atıp, para üstü olarak gerçek paraları aldıkları belirlenirken, uyuşturucu kullanma ve kasten adam yaralama gibi pek çok suçtan haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı
Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı
Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı
Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Türk Lirası, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çilem Doğan'ın davasındaki kararı eleştiren avukat Leyla Süren, kadınların en büyük korkusuna dikkat çekti 15:54 Çilem Doğan'ın davasındaki kararı eleştiren avukat Leyla Süren, kadınların en büyük korkusuna dikkat çekti Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü 14:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz 14:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin 14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir         
16:00
Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi         
15:22
Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Otogarda tatil yoğunluğu! Veliler ve öğrenciler İstanbul dışına akın ediyor Otogarda tatil yoğunluğu! Veliler ve öğrenciler İstanbul dışına akın ediyor         
14:41
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım         
14:03
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 16:20:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan böyle yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement