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SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR - Son Dakika

SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR

20.01.2022 15:15

ESKİŞEHİR'de ikinci el otomobil sahiplerini sahte para transferi yöntemiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de ikinci el otomobil sahiplerini sahte para transferi yöntemiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin satın alacakları otomobiller için sahiplerine saat 17.00'den sonra anlaştığı parayı EFT yoluyla göndermiş gibi gösterip, noter satışının ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, internet sitesine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede 13 şüphelinin yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin satın alacakları otomobiller için sahiplerine saat 17.00'den sonra anlaştığı ücreti EFT yoluyla göndermiş gibi gösterdiği, noter satışının ardından ödemeyi iptal ettikleri anlaşıldı. Daha sonra ise senet ve sahte banka dekontu düzenleyip araç sahiplerine ödeme yapmadıkları tespit edildi. Ayrıca satın aldıkları araçları da işbirliği yaptıkları kişilerin üzerlerine devrederek ellerinden çıkardıkları ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve araç satışları ile ilgili dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken 8'i ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kızı, elleri önden kelepçeli olan babasına sarılmaya çalışırken, şüphelilerden birinin annesi ise 'Bir tanem, oğlum benim. Allah kahretsin o yaptıranları size. Uydunuz o lanet köpeklere. Oğlum yapma, oğlum etme, güzel oğlum dedim' diye gözyaşı döktü.

Operasyon kapsamında yer alan 4 şüphelinin ise süreçte başka suçlardan tutuklanarak cezaevine konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR

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Eskişehir, Otomobil, Tragger, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAHTE PARA TRANSFERİYLE ARAÇ SAHİPLERİNİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR - Son Dakika
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