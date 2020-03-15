Sahte para ve altınlarla yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte para ve altınlarla yakalandılar - Son Dakika

Sahte para ve altınlarla yakalandılar

6 saat önce

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte para ve altın ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte para ve altın ele geçirildi.


Jandarma ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri sahte para ve altınları Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde piyasaya sürmek isteyen D.B., Y.Y., B.G., N.Ö. ve Ö.Y. isimli 5 zanlıyı sahte para ve altınlarla birlikte yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonda Y.Y. ve B.G. gözaltına alınırken, diğer üç kişi serbest bırakıldı. Sahte banknot ve bir miktar sahte altına ise el konuldu.


Zanlılar işlemlerinin ardından savcılığa sevke edildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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