Sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para ve dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen sahte para ve dolandırıcılık olayı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat timiyle koordineli olarak yapılan araştırma sonucunda dolandırıcılığın B.A. tarafından yapıldığı tespit edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden B.A'nın evinde yapılan aramada 11 bin 450 TL sahte olduğu değerlendirilen para, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 57 av fişeği, 40 fişek ve 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Akkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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