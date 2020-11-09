Sahte paraları aracının vites koluna gizlemiş - Son Dakika

AKSARAY'da piyasaya sahte para sürüleceği ihbarını alan polisin durdurduğu aracın vites kolunun altına gizlenmiş 65 adet sahte 100'er liralık banknot ele geçirildi. Sevk edildiği mahkemede tutuklanan şüpheli Emrah Tanık'ın (34), 'sahtecilik' suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kente gelerek, piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaştı. Araştırma başlatan polis, kimliğini belirlediği Emrah Tanık'ı, takibe aldı. Tanık'ın kullandığı hafif ticari araç, sabah saatlerinde kent merkezi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, vites koluna gizlenmiş poşet içinde 65 adet sahte 100'er liralık banknot ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Emrah Tanık, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tanık'ın 'sahtecilik' suçundan hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.