Son Dakika Haberleri: Sahte Paraları Gerçek Sanıp Cinayet İşleyen 3 Kişiye, Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Sahte Paraları Gerçek Sanıp Cinayet İşleyen 3 Kişiye, Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

1 saat önce

BOLU'da, 2017 yılında Murat Güler'i (41), cebindeki 'geçersizdir' yazılı 2 deste 200 TL'lik sahte paraları gerçek sanıp çalmak için başına taşla vurularak öldüren Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi'nin yargılanmasına devam edildi.

Sahte Paraları Gerçek Sanıp Cinayet İşleyen 3 Kişiye, Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi, System.String[]
BOLU'da, 2017 yılında Murat Güler'i (41), cebindeki 'geçersizdir' yazılı 2 deste 200 TL'lik sahte paraları gerçek sanıp çalmak için başına taşla vurularak öldüren Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi'nin yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında 3 sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyü, Çambaşı mevkiinde maden ocağı yolunda, 2017 yılının Aralık ayında meydana gelen olayda, Murat Güler'in yarı çıplak cesedi bulundu. Güler'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, kent merkezinde bir lokantada tanışıp eve bırakmak amacıyla otomobillerine aldıkları Murat Güler'i cebindeki 200 TL'lik 2 deste banknot yüzünden öldürdüklerini itiraf ederek, paraların üzerindeki 'geçersizdir' ibaresini görmediklerini, gerçek sandıkları paralar yüzünden cinayeti işlediklerini söyledi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan dava açıldı. Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi ile öldürülen Murat Güler'in yakınları katıldı. Mahkemede ifade veren sanıklardan Eray Erdi, "Öncelikle öldürdüğümüz şahsa Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Kesinlikle Murat Güler'e öldürme kastıyla vurmadım. Yaptığımdan çok pişmanım." dedi.

Sanık Volkan Mısırlı ise, "Çok pişmanım. Öldürücü darbeyi Eray Erdi vurmuştur." dedi. Uğur Özdamar ise, "Eray delillerin yok edilmesini talep eden kişidir. Aynı zamanda ben de Eray da öldürme olayının içerisindedir" diye konuştu. 

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında suçu işlediği kanaatine vardığı sanıklardan 3'ünün de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti mütalaayı değerlendirmek ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:37 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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