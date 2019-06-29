Son Dakika Haberleri: Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar

1 saat önce

Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar 91 bin 800 TL'lik sahte para vatandaşın cebine girmeden ele geçirildi 5 şüpheli adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 şahsı yakaladı.

Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar
91 bin 800 TL'lik sahte para vatandaşın cebine girmeden ele geçirildi
5 şüpheli adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 şahsı yakaladı.
Alınan bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Parada Sahtecilik' suçu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve teknik takipleri sonucunda, 28 Haziran Cuma günü F.Y., T.D., Ü.D., Y.S. ve R.A. isimli 5 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.
Ayrıca şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise, toplam 91 bin 800 TL nominal değerinde 918 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 tonluk kurbanlık boğa 49 bin 990 TL'ye alıcısını bekliyor Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi İşte Adem Büyük'ün Galatasaray'dan alacağı ücret 3 TL'lik çakmak çaldı, 15 ay hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 18:08:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]