Son Dakika Haberleri: Sahte Paralarla Alışveriş Yapmak İsterken Yakalandılar

Sahte Paralarla Alışveriş Yapmak İsterken Yakalandılar

1 saat önce

Eskişehir'de, bir akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisinde sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen 3 kişi, çok miktarda sahte para ile birlikte yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, yeri açıklanmayan bir akaryakıt...

Sahte Paralarla Alışveriş Yapmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
Eskişehir'de, bir akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisinde sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen 3 kişi, çok miktarda sahte para ile birlikte yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, yeri açıklanmayan bir akaryakıt istasyonu ve dilenme tesisinde sahte para vererek alışıveriş yapmak isteyen A.K., G.K. ve B.G. isimli şüpheliler, 18 adet sahte 100'lük ve 146 adat sahte 50'lik olmak üzere toplam 264 adet sahte banknotla birlikte yakalandılar - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

akaryakıt istasyonu, Eskişehir, 3. Sayfa
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