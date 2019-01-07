Son Dakika Haberleri: Sahte Paralarla Yakalandılar

Sahte Paralarla Yakalandılar

2 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar doğrultusunda bir aracı takibe aldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen başarılı takiplerini sürdüren ekipler, ilçeden Ankara'ya doğru giden bir aracı durdurdu. Araçta bulunan M.S.Y. (25), Y.B.Ş. (24), İ.Y. (22) ve İ.G. (24) isimli şahısların yapılan GBT kontrollerinde 'Parada sahteclik' ve 'Dolandırıcılık' suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada ise 47 adet sahte 100 liralık banknot ve bu paralar ile yapılan alışveriş karşılığı temin edilen tekstil, gıda ürünleri ve banka dekontları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin Kastamonu, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar dahil birçok ilde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi.

Şüpheli şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Ankara, Eskişehir, Sivrihisar, 3. Sayfa
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