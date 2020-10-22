Sahte paraya 3 gözaltı - Son Dakika

Sahte paraya 3 gözaltı
22.10.2020 12:25
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde toplam 20 bin 600 TL tutarında 100'lük 206 sahte banknot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde bir otomobilde toplam 20 bin 600 TL tutarında 100'lük 206 sahte banknot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Sahte para bulunduğu belirlenen otomobil takibe alınıp, durduruldu. Araçta yapılan aramada 20 bin 600 TL tutarında 206 adet sahte 100'lük banknot ele geçirildi. Otomobildeki F.A., Ş.A. ve A.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
- Aydın
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