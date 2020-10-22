Sahte paraya 3 gözaltı - Son Dakika

Sahte paraya 3 gözaltı

22.10.2020 12:25
Sahte paraya 3 gözaltı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde toplam 20 bin 600 TL tutarında 100'lük 206 sahte banknot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde toplam 20 bin 600 TL tutarında 100'lük 206 sahte banknot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Sahte para bulunduğu belirlenen otomobil takibe alınıp, durduruldu. Araçta yapılan aramada 20 bin 600 TL tutarında 206 adet sahte 100'lük banknot ele geçirildi. Otomobildeki F.A., Ş.A. ve A.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


- Aydın
Sahte paraya 3 gözaltı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte paraya 3 gözaltı - Son Dakika

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