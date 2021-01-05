Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor - Son Dakika

Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor

05.01.2021 11:07

Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor Türkiye'de son günlerde piyasaya sürülen sahte dolarlar esnafın kabusu oldu özellikle kuyumcu esnafını hedef alan kalpazanların yaptığı paraları güncellenmeyen eski tip para sayma makineleri tespit edemiyor.

Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor

İSTANBUL - Türkiye'de son günlerde piyasaya sürülen sahte dolarlar esnafın kabusu oldu özellikle kuyumcu esnafını hedef alan kalpazanların yaptığı paraları güncellenmeyen eski tip para sayma makineleri tespit edemiyor. Para sayma makinelerinin yeni yazılımlarla güncellenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, sahte paraların bant yapıştırma yöntemiyle de tespit edilebileceğine dikkat çekiyor.

Kuzey Irak'tan Türkiye ve Almanya'ya sokulan sahte paralar, esnafın korkulu rüyası oldu. Özellikle kuyumcuları hedef alan kalpazanlar yaptıkları sahte paralar, güncellenmeyen eski tip para sayma makinelerinden rahatlıkla geçebiliyor. Gerçeğinden ayırt etmenin imkansız olduğu paralar yüzünden Türkiye genelinde birçok esnaf büyük zarara uğramış durumda. Piyasada milyonlarca doların dolaştığına dikkat çeken uzmanlar, para sayma makinelerinin yanıltıcı olabileceği konusunda esnafı uyarıyor.

Paralar piyasaya çıktığında Türkiye'nin çeşitli noktasından kendilerine mesaj geldiğini belirten Almanya TR Kuyumcular Platformu Başkanı Yusuf Türköz "Biz bunu sosyal medya hesabımız dan duyurduk takipçilerimize. Türkiye'nin birçok iline ulaşmışlar. Sahte 50 Dolar, 50 Euro ve 50 TL'leri piyasaya sürmüş durumdalar. Makineler bu paraları ayırt edemiyor. Biz uyarabildiğimiz kadar arkadaşları uyardık" diye konuştu.

"Paraların sahte olduğunu ayırt etmenin tek yolu bant yapıştırmak"

Piyasada şu anda bulunan para sayma makinelerinin yazılım yüklenmeden sahte paraları ayırt etme imkanının bulunmadığını söyleyen para sayma makinesi üreticisi Duran Kılınç "Piyasaya iki farklı sahte para sürülmüş durumda. Bunlardan bir tanesi çift yönlü bir yüzü geçiyor diğer yüzünü makine ayırt ediyor. Ancak diğer sürülen sahte paraların iki yüzünü de makine ayırt edemiyor. Bunu ayırt etmenin tek bir yöntemi var. Kuyumcu arkadaşlarım kağıdın üzerine bant yapıştırarak ayırt edebilir. Gerçek para da kağıt banta yapışmaz ama sahte parada kağıt bantla kalkar ve bunun sahte olduğunu öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Piyasada bulunan para sayma makinelerinin güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Kılınç, "Bu sahte paralar için yeni bir yazılım çıkarttık eğer bu yüklenmezse bu makineler bunun sahte olduğunu ayırt edemez. Bütün kuyumcu arkadaşlar özellikle bu günler de çok dikkat etsin bütün aldıkları paraları bantla kontrol etsin makineler şu an sıkıntılı. Şu an piyasa da en az 100 milyon dolar bu şekilde para dolaşıyor" dedi.

Piyasa da bulunan paraları ayırt etmenin zorluğuna dikkat çeken kuyumcu Zafer Yılmaz ise "Çift taraflı yapılan paraları iki tarafını da makineden geçirirsek yakalama şansımız var ama diğer parada bant denemesini yapmazlarsa bunu mutlaka yiyeceklerdir. Biz inanıyoruz devletimiz bu konu da bir çalışma yapacaktır" şekilde konuştu.

Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor
Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor
Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor
Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor
Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor

Almanya, Kuyumcu, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken "Cezayı kim ödesin?" oyunu oynadılar 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
11:42
Acun Ilıcalı, Exxen'de binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeselini yayınlıyor Acun Ilıcalı, Exxen'de binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeselini yayınlıyor         
11:06
Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş         
11:00
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin         
09:54
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 11:47:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte paraya dikkat, para sayma makinesi tespit edemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei