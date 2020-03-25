Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada - Son Dakika

Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada

6 saat önce

Üsküdar ve Ümraniye'de çok sayıda kişinin internet üzerinden satışa koyduğu telefonlarını sahte parayla satın alıp kayıplara karışan kadın, polisin sıkı takibiyle yakalandı.

Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada, System.String[]

Üsküdar ve Ümraniye'de çok sayıda kişinin internet üzerinden satışa koyduğu telefonlarını sahte parayla satın alıp kayıplara karışan kadın, polisin sıkı takibiyle yakalandı. Kadının, daha önce de çok sayıda kişinin sattığı telefonları sahte parayla satın aldığı öğrenildi. Kadının sahte parayla satın aldığı cep telefonunu telefon bayisine sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Üsküdar'da 15 Şubat tarihinde Kadir K. (19) isimli kişi, internet üzerinden satış yapılan bir site aracılığıyla telefonunu satmak için bir kadın ile Yavuztürk Mahallesinde buluştu. Kadir K., 5 bin TL karşılığında telefonu kadına verdi. Daha sonra paraları bankamatiğe yatırmak istediğinde paraların sahte olduğunu anladı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, adının Zülal K. (31) olduğu tespit edilen kadını Avcılar'daki evinde kıskıvrak yakaladı.


Zülal K.'nın daha önce de, 18 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Gökhan Ş. (22) isimli şahsa ait cep telefonunun 6 bin TL sahte para ile satın alınması, 31 Ocak tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Can Ş. (23) isimli şahsa ait kameranın 5 bin TL sahte para ile satın alınması, 17 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Oğuzhan K. (25) isimli şahsa ait cep telefonunun 4bin 200 TL sahte para ile satın alınması, 24 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Doğukan T. (21) isimli şahsa ait cep telefonunun 7bin 100 TL sahte para ile satın alınması, 19 Ocak tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Rıza Y. (25) isimli şahsa ait kameranın 2 bin 800 TL sahte para ile satın alınması, 25 Ocak tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Buğra Y. (27) isimli şahsa ait cep telefonunun 3 bin 50 TL sahte para ile satın alınması olaylarını da gerçekleştirdiği yapılan canlı teşhis işlemi ile tespit edildi.


Şahsın yapılan sorgulamasında; 25 Şubat tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Erol Ö. (20) isimli şahsa ait cep telefonunun 7 bin TL sahte para ile satın alınması, 05 Şubat tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Yakup G. (22) isimli şahsa ait cep telefonunun 3 bin TL sahte para ile satın alınması olayları ile ilgili faili firar olarak aranıyor olduğu tespit edildi.


Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadın şahsın sahte parayla satın aldığı telefonu bayiye sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın, sahte parayla satın aldığı telefonu bayiye satıyor. - İSTANBUL

Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]