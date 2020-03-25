Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada - Son Dakika

Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada

7 saat önce

- Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada Üsküdar ve Ümraniye'de çok sayıda kişinin internet üzerinden satışa koyduğu telefonlarını sahte parayla satın alıp kayıplara karışan kadın, polisin sıkı takibiyle yakalandı.

- Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada

İSTANBUL - Üsküdar ve Ümraniye'de çok sayıda kişinin internet üzerinden satışa koyduğu telefonlarını sahte parayla satın alıp kayıplara karışan kadın, polisin sıkı takibiyle yakalandı. Kadının, daha önce de çok sayıda kişinin sattığı telefonları sahte parayla satın aldığı öğrenildi. Kadının sahte parayla satın aldığı cep telefonunu telefon bayisine sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da 15 Şubat tarihinde Kadir K. isimli kişi, internet üzerinden satış yapılan bir site aracılığıyla telefonunu satmak için bir kadın ile Yavuztürk Mahallesinde buluştu. Kadir K., 5 bin TL karşılığında telefonu kadına verdi. Daha sonra paraları bankamatiğe yatırmak istediğinde paraların sahte olduğunu anladı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, adının Zülal K. olduğu tespit edilen kadını Avcılar'daki evinde kıskıvrak yakaladı.

Zülal K.'nın daha önce de, 18 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Gökhan Ş. isimli şahsa ait cep telefonunun 6 bin TL sahte para ile satın alınması, 31 Ocak tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Can Ş. isimli şahsa ait kameranın 5 bin TL sahte para ile satın alınması, 17 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Oğuzhan K. isimli şahsa ait cep telefonunun 4bin 200 TL sahte para ile satın alınması, 24 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Doğukan T. isimli şahsa ait cep telefonunun 7bin 100 TL sahte para ile satın alınması, 19 Ocak tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Rıza Y. isimli şahsa ait kameranın 2 bin 800 TL sahte para ile satın alınması, 25 Ocak tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Buğra Y. isimli şahsa ait cep telefonunun 3 bin 50 TL sahte para ile satın alınması olaylarını da gerçekleştirdiği yapılan canlı teşhis işlemi ile tespit edildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında; 25 Şubat tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Erol Ö. isimli şahsa ait cep telefonunun 7bin TL sahte para ile satın alınması, 05 Şubat tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Yakup G. isimli şahsa ait cep telefonunun 3 bin TL sahte para ile satın alınması olayları ile ilgili faili firar olarak aranıyor olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın şahsın sahte parayla satın aldığı telefonu bayiye sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın, sahte parayla satın aldığı telefonu bayiye satıyor.

Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada

Ümraniye, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:54:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]