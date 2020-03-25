Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada - Son Dakika

- Sahte parayla aldığı cep telefonunu bayiye satan kadın kamerada

İSTANBUL - Üsküdar ve Ümraniye'de çok sayıda kişinin internet üzerinden satışa koyduğu telefonlarını sahte parayla satın alıp kayıplara karışan kadın, polisin sıkı takibiyle yakalandı. Kadının, daha önce de çok sayıda kişinin sattığı telefonları sahte parayla satın aldığı öğrenildi. Kadının sahte parayla satın aldığı cep telefonunu telefon bayisine sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da 15 Şubat tarihinde Kadir K. isimli kişi, internet üzerinden satış yapılan bir site aracılığıyla telefonunu satmak için bir kadın ile Yavuztürk Mahallesinde buluştu. Kadir K., 5 bin TL karşılığında telefonu kadına verdi. Daha sonra paraları bankamatiğe yatırmak istediğinde paraların sahte olduğunu anladı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, adının Zülal K. olduğu tespit edilen kadını Avcılar'daki evinde kıskıvrak yakaladı.

Zülal K.'nın daha önce de, 18 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Gökhan Ş. isimli şahsa ait cep telefonunun 6 bin TL sahte para ile satın alınması, 31 Ocak tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Can Ş. isimli şahsa ait kameranın 5 bin TL sahte para ile satın alınması, 17 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Oğuzhan K. isimli şahsa ait cep telefonunun 4bin 200 TL sahte para ile satın alınması, 24 Şubat tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Doğukan T. isimli şahsa ait cep telefonunun 7bin 100 TL sahte para ile satın alınması, 19 Ocak tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Rıza Y. isimli şahsa ait kameranın 2 bin 800 TL sahte para ile satın alınması, 25 Ocak tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Buğra Y. isimli şahsa ait cep telefonunun 3 bin 50 TL sahte para ile satın alınması olaylarını da gerçekleştirdiği yapılan canlı teşhis işlemi ile tespit edildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında; 25 Şubat tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Erol Ö. isimli şahsa ait cep telefonunun 7bin TL sahte para ile satın alınması, 05 Şubat tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesinde Yakup G. isimli şahsa ait cep telefonunun 3 bin TL sahte para ile satın alınması olayları ile ilgili faili firar olarak aranıyor olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın şahsın sahte parayla satın aldığı telefonu bayiye sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın, sahte parayla satın aldığı telefonu bayiye satıyor.