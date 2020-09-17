Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı - Son Dakika

Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı

Ankara, İstanbul ve Konya'da dolandırıcılık yaparak piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 4 kişiden 3'ü polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Kişilerin sahte paralarla aldıkları telefonları, telefonculara satıp gerçek paraya dönüştürdükleri ve sahte para sattıkları tespit edildi.

Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı, System.String[]

Ankara merkezli 3 ilde sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte parayla aldıkları telefonları, telefonculara satıp gerçek paraya dönüştürdükleri tespit edilen 4 kişiden 3'ü yakalandı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliğince parada sahtecilik suçları ile ilgili yapılan çalışmalarda, Ö.Y., E.İ. isimli şahısların bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden satışa konulan cep telefonlarını satın almak için pazarlık ettikleri ve alıcılarla anlaşarak sahte para karşılığında aldıkları telefonları, telefonculara satıp gerçek paraya dönüştürdükleri tespit edildi.

SAHTE PARA DA SATTILAR

Ayrıca şüpheli Ö.Y. ve E.İ.'nin sosyal medya üzerinden sahte para sattıkları belirlendi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliğince yapılan 3 aylık fiziki teknik takip sonucunda Ö.Y., E.İ. isimli şahısların M.K. ve M.S. isimli şahıslarla birlikte hareket ederek bu yolla piyasaya sahte para sürdükleri anlaşıldı.

6 BİN TL SAHTE PARAYLA YAKALANDILAR

Ankara merkezli İstanbul ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişiden 3'ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 şüpheliyle birlikte 6 bin 600 TL sahte para ve 64 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele, Sosyal paylaşım sitesi, Cep Telefonu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 07:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti Hastane bahçesinde ilginç olay! Soru sorma bahanesiyle gelip kafasına silah dayadı Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor
Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipler Birliği kapatılsın" çağrısına cevap geldi         
08:08
Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı         
07:19
24 yaşındaki genç, odasında tüfekle canına kıydı! Sese koşan baba oğlunu kanlar içerisinde buldu 24 yaşındaki genç, odasında tüfekle canına kıydı! Sese koşan baba oğlunu kanlar içerisinde buldu         
02:25
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı         
00:49
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı         
22:09
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 08:18:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte parayla aldıkları telefonları telefonculara satan 4 kişiden 3'ü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei