Son Dakika Haberleri: Sahte Parayla Alışveriş Yapan Şahıslar Polisten Kaçamadı

Sahte Parayla Alışveriş Yapan Şahıslar Polisten Kaçamadı

1 saat önce

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.

Sahte Parayla Alışveriş Yapan Şahıslar Polisten Kaçamadı, System.String[]
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan sahte para ihbarı sonucunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirden kaçmak üzere olan E.K ve E.K. isimli şahısları kullandıkları otomobil ile Ankara yolu üzerinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar üzerinde 13 adet sahte 200 TL'lik para ve sahte paraların bozdurulması sonucu alınan market malzemeleri ele geçti. Detaylı araştırma yapan ekipler il merkezinde 6 iş yerine alışveriş bahanesiyle 6 adet sahte 200 TL'lik parayı bozdurdukları tespit edildi. Zarara uğradıklarından habersiz olan iş yeri yetkililerine ulaşılarak mağduriyetleri giderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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