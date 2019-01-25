Son Dakika Haberleri: Sahte Parayla Alışveriş Yapan Şüpheli Tutuklandı

Sahte Parayla Alışveriş Yapan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Bolu'da, sahte parayla alışveriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sahte Parayla Alışveriş Yapan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da, sahte parayla alışveriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerinin İl Jandarma Komutanlığı ile yürüttüğü çalışma sonucu, sahte parayı kullandığı tespit edilen Ç.C. (29) ve C.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 6 bin 700 lira sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Aynı suçtan adli kontrol kararıyla serbest bırakılan C.Ş. ise hakkında görülen başka bir davada verilen 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:58 Kaynak: AA

Bolu, 3. Sayfa
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