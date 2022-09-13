Sahte parayla alışveriş yapan tıp fakültesi öğrencisinden ilginç sözler: Sicilimin kirlenmesini istemiyorum - Son Dakika
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Sahte parayla alışveriş yapan tıp fakültesi öğrencisinden ilginç sözler: Sicilimin kirlenmesini istemiyorum

13.09.2022 19:48
Sahte parayla alışveriş yapan tıp fakültesi öğrencisinden ilginç sözler: Sicilimin kirlenmesini istemiyorum

Kocaeli'nde sahte parayla alışveriş yapan 2 üniversiteli kızın yargılandığı davada sanıklar 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan biri savunmasında, "Tıp fakültesinde okuyorum, ileride doktor olacağım. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nde 2 bin 300 TL sahte parayla alışveriş yaptığı belirlenen M.M.S. ve D.S. isimli iki kız gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, T.H. ve C.K. isimli şahısların da olaya karıştığını tespit etti. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DOKTOR OLACAĞIM, SİCİLİMİN KİRLENMESİNİ İSTEMİYORUM"

Tutuksuz sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda avukatlar hazır bulunurken, şehir dışında bulunan M.M.S. ve D.S. SEGBİS ile katıldı. T.H. ve C.K. isimli sanıklar ise duruşmaya katılmadı. D.S. savunmasında, "Tıp fakültesinde okuyorum, ileride doktor olacağım. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Baskı sonucu eylemi gerçekleştirdim, beraatımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanık M.M.S. ise "Tehdit ve baskı altında olayı gerçekleştirdim. Mağdurların zararlarını giderdim. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Üniversiteye gideceğim. Pişmanım, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Sahte paralarla alışveriş yapan tıp fakültesi öğrencisinden pişkin savunma: Doktor olacağım, sicilim kirlenmesin

"SAHTE PARA OLDUĞUNU BİLMİYORLARDI"

M.M.S ve D.S'nin avukatı savunmasında, müvekkillerine sahte paraları T.H'nin sağladığını belirterek "Müvekkillerim ilk olayda paraların sahte olduğunu bilmiyorlardı. 20 gün arayla müvekkillerimin suça karışmalarının sebebi T.H'nin baskı ve tehditleri sebebiyledir" şeklinde konuştu.

SANIKLARA HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan M.M.S. ve D.S.'nin 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca heyet, suça karıştığı tespit edilen T.H.'nin 2 yıl 1 ay, C.K.'nin da 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Kaynak: İHA

alışveriş, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla alışveriş yapan tıp fakültesi öğrencisinden ilginç sözler: Sicilimin kirlenmesini istemiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte parayla alışveriş yapan tıp fakültesi öğrencisinden ilginç sözler: Sicilimin kirlenmesini istemiyorum - Son Dakika
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