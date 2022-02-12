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Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar - Son Dakika

Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

12.02.2022 12:38

- Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar Üzerlerinden 4 bin liralık sahte para çıkan 3 şüpheli adliyede Zonguldak'ta İncivez Mahallesinde sahte parayla alışveriş yaparken gözaltına alınan Ö.A. ve S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.

- Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

Üzerlerinden 4 bin liralık sahte para çıkan 3 şüpheli adliyede

ZONGULDAK - Zonguldak'ta İncivez Mahallesinde sahte parayla alışveriş yaparken gözaltına alınan Ö.A. ve S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.

Zonguldak İncivez Mahallesinde bulunan bir market işletmecisinin 10 Şubat 2022 günü gece saatlerinde kendisinden yapılan bir alışveriş karşılığında 100TL sahte para verildiğinden bahisle şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda; sahte banknot ile alış veriş yapan şüphelilerin Ö.A. ve S.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların İstanbul ilinden kiralık araç ile geldikleri tespit edilerek yapılan takip sonucu ekipler tarafından yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 40adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan 3 şahsı öğle saatlerinde cikartti. Adliyeye çıkartılan şahıslar nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar
Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar
Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

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Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Zonguldak, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar - Son Dakika
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