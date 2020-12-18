Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama - Son Dakika

Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama
18.12.2020 17:04
KOCAELİ'de, sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.
KOCAELİ'de, sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'de, 2 kişi sahte parayla 3 iş yerinden alışveriş yaptı. Paraların sahte olduğunu anlayan esnaflar polise şikayette bulundu. Polis, esnafın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişinin peşine düştü. Şüphelilerin yerini belirleyen polis, operasyonla 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi Türkiye'den KKTC'ye 300 bin dozluk aşı desteği 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti