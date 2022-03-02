Sahte parayla büfe alışverişi yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

- Sahte parayla büfe alışverişi yapan 2 şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde bir büfeden sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Evlerinde yapılan aramada, sahte para ve silah ele geçirilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart günü Balçova ilçesinde bulunan bir büfeden sahte para ile alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çaışma başlattı. İhbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, olayla ilgili şüphelilerin R.S. ve A.E. olduğunu belirledi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yüzlük banknot halinde bin 200 lira sahte para, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 4 pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüpheliler R.S. ve A.E., emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.