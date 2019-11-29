Son Dakika Haberleri: Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
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Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Mersin'de sahte parayla altın yüzük aldıkları ileri sürülen 4 kişi Adana'da yakalandı.

Mersin'de sahte parayla altın yüzük aldıkları ileri sürülen 4 kişi Adana'da yakalandı.

Tarsus ilçesinde aile gibi davrandıkları iddia edilen 4 kişi, yaşlı bir kişiye ait iki adet yüzüğü sahte para vererek satın aldı.

Paranın sahte olduğunu anlayan vatandaş olayı polise ihbar etti.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarından yaptıkları inceleme sonrası zanlıların bir araçla ilçeye geldikleri ve Adana istikametine doğru kentten ayrıldıkları belirlendi.

Konunun Adana Emniyetine bildirilmesinden sonra harekete geçen polis ekipleri, zanlıları merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolunda yakaladı.

Ekipler araçta yaptığı incelemede sürücü A.C.D'nin üzerinden 25 adet 50 TL sahte banknot ve bir bayan çantasından bir adet yüzük ele geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili sürücü A.C.D. ile araçta yolcu konumumda bulunan G.A, P.S. ve Ş.K'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Tarsus, Mersin, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:49 Kaynak: AA
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