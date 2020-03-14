Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı - Son Dakika

Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı

SİVAS - Sivas'ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bedensel engelli, dolandırıcıların kendisine verdiği sahte parayı fark etmeyerek iki günlük kazancından oldu.

Sivas'ta dolandırıcılar seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan bedensel engelli vatandaşı dolandırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Meydan camisi önünde kemer satarak geçimini sağlamaya çalışan Nihat Çakmak'tan 20 TL'lik bir kemer satın aldı. Aldıkları kemer karşılığında 80 TL para üstü veren Çakmak, dolandırıcılar yanından ayrıldıktan sonra 100 TL'nin sahte olduğunu fark etti. Hem kemerden hem de 80 TL'sinden olan Çakmak, polisten yardım istedi. Ekipler sahte paran verin kişilerin tespiti için çalışma başlattı. İki günlük kazancını dolandırıcılara verdiğini belirten Çakmaz, "Ben yaz kış burada bir şeyler satarak çocuk çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. Yüzde 69 engelliyim. Malulen emekliyim ama geçinebilmek için çalışmak zorundayım. Bu gençlerden hiçbir şey olmaz. Bana bunu yapanlar çok daha kötü şeylerde yapar" dedi.