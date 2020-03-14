Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı - Son Dakika

Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı

7 saat önce

Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı Sivas'ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bedensel engelli, dolandırıcıların kendisine verdiği sahte parayı fark etmeyerek iki günlük kazancından oldu.

Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı

SİVAS - Sivas'ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bedensel engelli, dolandırıcıların kendisine verdiği sahte parayı fark etmeyerek iki günlük kazancından oldu.

Sivas'ta dolandırıcılar seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan bedensel engelli vatandaşı dolandırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Meydan camisi önünde kemer satarak geçimini sağlamaya çalışan Nihat Çakmak'tan 20 TL'lik bir kemer satın aldı. Aldıkları kemer karşılığında 80 TL para üstü veren Çakmak, dolandırıcılar yanından ayrıldıktan sonra 100 TL'nin sahte olduğunu fark etti. Hem kemerden hem de 80 TL'sinden olan Çakmak, polisten yardım istedi. Ekipler sahte paran verin kişilerin tespiti için çalışma başlattı. İki günlük kazancını dolandırıcılara verdiğini belirten Çakmaz, "Ben yaz kış burada bir şeyler satarak çocuk çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. Yüzde 69 engelliyim. Malulen emekliyim ama geçinebilmek için çalışmak zorundayım. Bu gençlerden hiçbir şey olmaz. Bana bunu yapanlar çok daha kötü şeylerde yapar" dedi.

Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte parayla gelen şahıslar engelli seyyar satıcıyı dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]