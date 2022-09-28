Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı

28.09.2022 16:04
Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı

İZMİT'te hayvancılık yapan kişiden sahte parayla 7 keçi satın alarak dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İZMİT'te hayvancılık yapan kişiden sahte parayla 7 keçi satın alarak dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmit ilçesi Ambarcı Mahallesi'nde L.G. ve C.O., hayvancılık yapan kişiden banknotlar üzerinde 'Geçersiz' yazan 11 bin TL vererek satın aldı. Şüpheliler ayrıldıktan sonra paraları kontrol edince dolandırıldığını anlayan satıcı, durumu jandarmaya bildirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) L.G. ve C.O.'nun kimliklerini tespit edip, evlerinde gözaltına aldı. Bulunan keçiler ise sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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