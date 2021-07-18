Sahte parayla kurbanlık alacaklardı - Son Dakika

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürmek isteyen kalpazanlar suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 6 bin 900 TL'lik sahte 100 TL banknotlar ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürmek isteyen kalpazanları engellemek için kurulan hayvan pazarı bölgesinde denetimlerini artırdı. Edinilen istihbari bilgiler sonrası durdurulan şüpheli araçtaki 2 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 6 bin 900 TL'lik sahte 100 TL banknotları ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ