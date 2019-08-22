Son Dakika Haberleri: Sahte parayla tatil polise takıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sahte parayla tatil polise takıldı

1 saat önce

ANTALYA'da, tatil için İstanbul'dan geldikleri belirlenen ve ATM önlerinde sahte para bozdurarak birçok kişiyi dolandıran 2'si kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte parayla tatil polise takıldı, System.String[]
ANTALYA'da, tatil için İstanbul'dan geldikleri belirlenen ve ATM önlerinde sahte para bozdurarak birçok kişiyi dolandıran 2'si kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Şimşek tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
? Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde banka ATM'leri önünde sahte para bozdurarak dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Şikayetçilerin ifadelerini alan polis, olayın yaşandığını belirlediği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Ebru Şimşek, Kadir T., Muhammed E. ve Özlem N.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin 34 PN 4563 plakalı otomobille bölgeye geldiğini tespit eden ekipler, plaka takip sisteminden aracı takibe aldı. İstanbul'dan tatil için Antalya'ya geldikleri belirlenen şüpheliler, dün kentten çıktığı ve Burdur yönüne gittikleri saptandı. Antalya polisi, durumu Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istedi.
Burdur polisi, aracı kent girişinde durdurup, gözaltına aldığı şüphelileri Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Şikayetçiler tarafından da teşhis edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ebru Şimşek tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.


Ebru Şimşek, İstanbul, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi
DHA İSTANBUL - MARMARAY'DA 63 YAŞINDAKİ ENGELLİYE DARP İDDİASI 2,5 yaşındaki Suriyeli çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Ekrem İmamoğlu eşinin, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle bir araya gelmesi hakkında konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte parayla tatil polise takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]