Sahte parayla yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da sahte parayla yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine park halindeki otomobilde ve araçta bulunan 2 kişinin üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada sahte 230 adet 50 liralık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili Murat Ç.(43) ve Serkan K.(36) gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Murat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN