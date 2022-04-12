Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı - Son Dakika
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Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı

12.04.2022 00:08
Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde satışa çıkartılan besi çiftliğini alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası değerinde sahte paralarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde satışa çıkartılan besi çiftliğini alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası değerinde sahte paralarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alpu'nun Fevzipaşa mahallesinde ikamet eden İ.C. isimli vatandaş, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek, kendisine ait besi çiftliğini 25 milyon TL'ye satmak amacıyla internet üzerinden ilan verdiğini, alıcı olarak kendisiyle irtibata geçen yabancı uyruklu 3 şahıs tarafından 60 bin 950 ABD Doları dolandırıldığını bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalarda, olayın failleri olarak tespit edilen Kamerun uyruklu 2 erkek ve Uganda uyruklu 1 kadın şahsın yakalandı.

Suç unsuru sahte paralar ve banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ile birlikte yakalanan şüphelilerden toplamda 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rebecca K.'nın, Eskişehir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Diğer şüpheliler Guy B.D. ve Bertrand N. ise sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları Beylikova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı

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Eskişehir'de bir kişinin 60 bin 950 dolarını dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Eskişehir'de bir kişinin 60 bin 950 dolarını dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Müdür Tokdemir: '2021 yılında doğan buzağılar için 2. dönem başvurular başladı' Müdür Tokdemir: '2021 yılında doğan buzağılar için 2. dönem başvurular başladı'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türk Lirası, Hisarcık, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı - Son Dakika


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