'Sahte parfüm kıyafetlere bile zarar veriyor' - Son Dakika

DERMOTOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, piyasa değeri binlerce lirayı bulan ünlü markaların yerine tercih edilen taklit parfümlere karşı vatandaşları uyardı. Pek çok açıdan tehdit oluşturan bu parfümlerin deri üzerinde kahverengi lekeler oluşturabileceğini söyleyen Şendur, "Normalde parfümler kıyafete uygulanmalı deriz ama sahte olanları kıyafetlere bile zarar veriyor. Hiç parfüm kullanmamak bunları kullanmaktan çok daha iyidir" dedi.

Uygun fiyatlı olmaları nedeniyle piyasa değeri binlerce liralık ünlü markaların yerine tercih edilen taklit parfümler, tehlike saçıyor. Sahte parfüm operasyonları sık sık gündeme geliyor ancak bu ürünler cazip fiyatlarıyla tüketiciyi yanıltıyor. Pek çok açıdan tehdit oluşturan bu parfümlerin deri üzerinde kahverengi lekeler oluşturabileceğini söyleyen Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Bazı parfümler güneşle beraber etkileşirse toksik reaksiyon dediğimiz bir reaksiyon gelişebiliyor. Bu bağlamda deride renkte değişiklikler görülebilir. Deri renginde koyulaşma ve kahverengi lekeler karşımıza çıkabilir. Bu yüzden vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Normalde parfümler kıyafete uygulanmalı deriz ama sahte olanları kıyafetlere bile zarar veriyor. Doğru üretilip üretilmediğini bilemiyoruz. Hiç parfüm kullanmamak bunları kullanmaktan çok daha iyidir" dedi.